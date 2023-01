Calcio, Biellese d’Eccellenza: cala il poker per il 1° posto. Derby ok per Gaglianico e Torri (foto di repertorio)

La Biellese non si ferma. I lanieri colgono il decimo successo in campionato, complice il 4 a 1 esterno sul campo della Pro Eureka, e si portano al primo posto del girone di Eccellenza. Cade il diretto avversario, il Borgaro, superato 3 a 2 dal Città di Baveno. Il Cossato, invece, raccoglie un punticino con il Volpiano. In Promozione, vittorie per Ceversama (1-0 con Omegna) e Chiavazzese (4-2 con Piedimulera); tutt’altro destino per Vigliano e Fulgor Ronco Valdengo, sconfitti rispettivamente da Bianzé (3-1) e Pro Novara (3-1).

In Prima Categoria, gara ricca di emozioni e di gol tra Serravallese e Valle Cervo Andorno: alla fine, l’incontro termina col punteggio di 3 a 3. Pareggi anche per Ponderano (1-1 con Pro Roasio) e Valdilana Biogliese (1-1 con Cigliano). Infine, torna in campo la Seconda Categoria dopo la pausa invernale: da segnalare i rotondi successi di Gaglianico (4-0 nel derby con Pollone), Torri Biellesi (4 a 1 nella stracittadina con La Cervo) e Valle Elvo (4-2 con Lozzolo).