Beffa finale per Biella Rugby, all’ultimo minuto passa Milano

Il girone di andata si chiude per Biella Rugby con una scottante sconfitta rimediata sul terreno di casa all’ultimo minuto, contro la neopromossa Cus Milano. Tre mete per parte rendono l’idea di un match sostanzialmente equilibrato, dove alla fine come spesso accade, la differenza l’hanno fatta la costanza e la disciplina.

Troppe punizioni per Biella e altrettante possibilità di andare ai pali per gli avversari, fortunatamente non tutte andate a segno. Costanza e determinazione sono state oggi la vera forza degli universitari che ‘sotto’ di dieci punti al 45’, hanno trovato la determinazione di andare a cercare prima il pareggio, poi il sorpasso all’ultimo minuto. Calcio di punizione fallito per i Milanesi al 3’, i primi tre punti sono per Biella al 5’. Al 9’ Milano coglie la prima meta: multifase pesante ben contenuto da Biella fino al buco intravisto e sfruttato egregiamente dal terza linea Toscano. Biella recupera con la meta di Breglia arrivata al 15’ poi trasformata da Susperregui in giornata particolarmente positiva. Ancora guerra aperta lungo la linea di meta per la difesa biellese intorno al 20’, Milano gioca pesante e a maglie strettissime, fondamentale la disciplina che Biella mantiene, ma la seconda linea degli universitari trova lo spazio per la seconda marcatura. Punizione per Biella e punizione per Milano.

Il finale è gialloverde grazie allo spunto di Foglio Bonda che conclude in bellezza un ricco ed articolato attacco corale. Susperregui trasforma per il parziale di 20-17. Buono l’inizio della ripresa. Al 5’ Biella rimedia una touche nei ventidue avversari, vince la contesa, ma non riesce nel tentativo di far partire il drive. Si passa al gioco aperto, l’ovale arriva all’ala mentre di rincorsa Braga raddoppia e segna in angolo. Susperregui trasforma il 27-17. Biella sembra aver ritrovato l’armonia ed azzarda un gioco più brillante e veloce di quello messo in pratica fino a quel momento. Tanti gli spunti buoni, ma tanti sono anche gli errori di handling e di valutazione. Milano non brilla, ma ha un gioco concreto e non perde mai la testa. Al 30’ l’ennesimo attacco pesante lungo la linea.

Biella difende bene, Milano allarga il gioco con un calcio, chi riceve smista su Cederna che conclude oltre la linea. Meta trasformata e distanze ridotte: 27-24. Dalla panchina di Milano parte l’ordine di puntare al pareggio per i punti in palio utili alla classifica. I ragazzi in campo fanno meglio: prima centrano il pareggio, poi allo scadere, quando non c’è davvero più tempo per recuperare, sorpassano. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Dopo la terza meta dovevamo chiudere la partita realizzando ancora qualche punto, invece non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che ci sono capitate. Troppi errori in attacco, non abbiamo mai espresso al meglio le nostre capacità. Dovremo lavorare molto su questo aspetto perché dobbiamo giocare decisamente meglio di come abbiamo fatto oggi per portare a casa le partite. Buona la difesa e ottimo il lavoro della prima linea per tutto il primo tempo”.

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 22 gennaio 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, XI Giornata

Biella Rugby v Cus Milano 27-30 (20-17)

Marcatori: p.t. 5’ cp. Susperregui (3-0); 9’ m. Toscano tr. Macchi (3-7); 15’ m. Braglia tr. Susperregui (10-7); 20’ m. Tevdoradze tr. Macchi (10-14); 25’ cp. Susperregui (13-14); 38’ c.p. Macchi (13-17); 40’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (20-17). s.t.: 5’ m. Braga tr. Susperregui (27-17); 30’ m. L. Cederna tr. Lowndes (27-24); 37’ cp. Lowndes (27-27); 40’ c.p. Lowndes (27-30)

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Benettin (77’ Ongarello), Travaglini (57’ Scalerandi); Susperregui, Besso (66’ Della Ratta); Haedo, Perez, Mondin (61’ Mafrouh); G. Loretti (77’ L. Loretti), Panaro; Vaglio Moien (77’ Vecchia), Braglia (50’ Ledesma), Panigoni (61’ Zacchero). All. Benettin

Cus Milano: Borzone; Allodi, Galliano, E. Cederna, L. Cederna; Macchi (49’ O’Connor), Cattaneo (41’ Lowndes); Salas (35’ Pellumbi), Toscano (57’ Borgonovo), Guizzetti (cap.); Cicchinelli, Tevdoradze; Balistreri (41’ Cambareri), Perini (57’ Cullhaj), Givani (71’ Parisi). A disposizione: Cirò. All. Festa

Arb. Lorenzo Sacchetto (Rovigo) AA1 Edoardo Sibona (Torino) AA2 Antonio Luzza (Torino)

Cartellini: - Calciatori: Macchi (Cus Milano) 3/5; Susperregui (Biella Rugby) 5/5; Lowndes (Cus Milano) 3/3

Note: Giornata Soleggiata, 6° circa. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 1, Cus Milano 4 Player of the Match: Cicchinelli (Cus Milano)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 11: Asd Rugby Milano – VII Rugby Torino 31-16; Pro Recco – Rugby Parabiago 0-72; I Centurioni – Rugby Noceto 21-24; Biella Rugby – Cus Milano 27-30; Rugby Parma – Amatori Alghero 38-10.

Classifica. Rugby Parabiago punti 40; Noceto 35; I Centurioni 34; Cus Milano 29; VII Rugby Rorino e Rugby Parma 27; Biella Rugby 25; Asd Rugby Milano 24; Amatori Alghero 16; Cus Genova 7, Pro Recco 5.