Lega, Simonetti nuovo segretario provinciale: ecco gli obiettivi principali FOTO

Si è svolto sabato pomeriggio alla presenza dell’On. Riccardo Molinari il congresso provinciale di Biella della Lega Piemonte per Salvini Premier che ha eletto per acclamazione Roberto Simonetti quale segretario provinciale e Alessio Ercoli, Cristina Patelli, Alessandro Piccolo, Barbara Cozzi, Silvio Tosi e Gabriella Bessone quali membri del direttivo provinciale. Inoltre sono stati nominati Gianni Ferrari responsabile organizzativo e Davide Crovella responsabile enti locali provinciali.

“Un sentito ringraziamento al passato direttivo provinciale ed al Commissario Michele Mosca per il lavoro fin qui svolto – si legge nella nota stampa inviata agli organi locali dalla neosegreteria provinciale - Il congresso unitario ha dimostrato la saggezza, la maturità e la serietà della proposta politica della Lega. Un partito di governo a tutti i livelli, orgoglioso della propria memoria, lucido nella prospettiva e determinato nell’azione. Un’unita che rende la Lega più forte sia al suo interno che all’estero, perché ha in sé quel senso concreto di responsabilità che la società stessa richiede a chi governa. Obiettivi principali: implementazione del partito ‘pesante’ intriso di organizzazione, dibattito interno, militanza vera, fisica, fatta di presenza, non virtuale o squisitamente appoggiata ai social media. Promuovere e consolidare la competenza, la serietà, la responsabilità. Rafforzare la classe dirigente del partito nutrendo le menti con scuole quadri interne, approfondimenti tematici, riunioni programmatiche nella vita interna delle sezioni. Il ritorno all’autonomia, nostro valore ideale principale, l’essere sempre più il partito del territorio che affonda le proprie radici nella cultura del lavoro, dell’impresa, delle realtà produttive, dei dialetti, delle culture locali saranno i fari che verranno seguiti. Un partito che è sì nazionale, che vuole e deve dare risposte a tutti, ma che pensa sempre territorialmente per la raccolta di un consenso strutturato e non volitivo, prettamente elettorale. Meno situazionismo, semplice movimentismo, e più riflessione strutturata. Un congresso che presenta ai biellesi una Lega unita, volenterosa di proposta, di progettualità, di maturazione della sua classe dirigente. Uomini e donne della Lega che si proporranno quindi con serietà agli elettori per continuare a rappresentarli governando il Biellese con sempre più forza, determinazione, capacità, offerta politica e tanta passione incondizionata”.