Dialogo e lavoro insieme, le proposte di Uncem per Governo e Parlamento -Foto archivio newsbiella.it

“Dialogo e lavoro insieme decisivi per lo sviluppo dei territori montani, per il sistema degli Enti localiper le comunità che vivono Alpi e Appennini. Chi è stato eletto e chi compone il Governo ascolti i territori e scelga di stare con loro. Partiti, Movimenti, Associazioni non dimentichino geografie, sperequazioni, sfide sociali dei territori”.

Questo la posizione di Uncem, che ha formalizzato le proprie proposte in un documento scaricabile al link https://uncem.piemonte.it/wp-content/uploads/2022/12/UNCEM-proposte-incontro-Parlamentari-Governo-21-1-2023.pdf .