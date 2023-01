Symposium Wine Training, a Chiavazza l'enoteca-scuola di Milly e Maurizio - FOTO

Un luogo dove trovi vini da tutto il mondo, puoi gustare un aperitivo abbinato ad un ottimo calice di vino e puoi imparare la cultura del vino trasmessa da un sommelier FISAR.

Questo è Symposium Wine Training, la nuova enoteca didattica di via Fratelli Cairoli a Biella Chiavazza, inaugurata ieri, sabato 21 gennaio, con la benedizione dell'acqua santa del Parroco Don Remo.

Da febbraio Symposium Wine Training ha infatti in programma tre corsi sul mondo del vino, ognuno dei quali suddiviso in 4 lezioni settimanali. Corsi di avvicinamento al mondo vitivinicolo in cui ci sarà la degustazione di tre diverse tipologie di vino. Corsi di aggiornamento per operatori del settore, legati alle tecniche di servizio e di apertura della bottiglia. Corsi di degustazione ed abbinamento.

“Io faccio parte di FISAR da tanti anni e sono sommelier da dieci. – dice Maurizio Mazzucchetti – La mia grande passione è quella di trasmettere la cultura del vino e sarò uno dei docenti dei nostri corsi. Symposium Wine Training è anche vendita e somministrazione di vino, quindi proponiamo aperitivi con i taglieri preparati da mia moglie Milly”.

“Taglieri normali e vegetariani – aggiunge Milly – a cui abbiniamo vini scelti da Maurizio”.

Da Symposium la carta dei vini è arricchita dalla “proposta della settimana”. “In questo periodo – spiega Maurizio – ho scoperto vini moldavi fantastici, vitigni autoctoni prima dimenticati e usati come uva da taglio, e adesso recuperati grazie ad enologi e macchinari italiani, per cui ho fatto un reportage pubblicato sulla rivista Sommelier”.

Symposium Wine Training ti aspetta a Biella Chiavazza, in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c, dal lunedì alla domenica, dalle 17:30 alle 22.

Per informazioni: 3355982038; sywinetr@gmail.com ; Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508 .