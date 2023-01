Appuntamento da non perdere con gli Alpini del gruppo Biella Piazzo. Sabato prossimo, 28 gennaio, al termine della Santa Messa, avrà luogo una cenetta in sede sezionale alle 20, in compagnia dei Cori ANA Stella Alpina (gruppo Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo) e Cento Voci per Cento Anni (sezione di Biella). Per info. 015.406112 o biella@ana.it