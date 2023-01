Mongrando e Vigliano in lutto per la morte di Luisa Liana, aveva 100 anni

Comunità di Mongrando e Vigliano Biellese in lutto per la morte di Luisa Liana, mancata questa mattina all’affetto dei suoi cari. Aveva 100 anni. Casalinga, era molto conosciuta in entrambi i paesi. Immancabile il tradizionale foulard che indossava in qualunque stagione. A darne il triste annuncio la nipote Luisa Nasso, assessore al comune di Mongrando, insieme ai parenti e ai familiari tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata a Vigliano domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, alle 10 di martedì 24 gennaio.