Festa di compleanno nel pomeriggio, la vicina è infastidita dalla musica alta. Così chiama sindaco e 112

La musica è troppo alta e, infastidita, chiama Carabinieri e sindaco. Una volta sul posto, i militari si sono ritrovati davanti diversi giovani, impegnati in una festa di compleanno. Il fatto è accaduto nel Biellese orientale intorno alle 17 di ieri, 21 gennaio. Sembra che il volume fosse moderato.

Nella notte, invece, un altro residente ha allertato le forze dell’ordine per la presenza in strada dei vicini che stavano parlando e ascoltando musica. Anche in questo caso, è stato necessario l’intervento dei militari dell’Arma.