Cossato, centra con l’auto due mezzi in sosta e si allontana: il boato risveglia il vicinato che lancia l’allarme

Rocambolesco incidente stradale nella notte appena trascorsa. Il fatto è avvenuto a Cossato: stando alle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, un 51enne residente fuori provincia avrebbe centrato in pieno due auto in sosta e si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro.

Il forte boato ha risvegliato i residenti della zona che hanno subito informato le forze dell’ordine che, nel giro di breve tempo, sono riusciti a rintracciare il responsabile. A bordo, insieme a lui, era presente una giovane donna domiciliata fuori dal Biellese, rimasta lievemente contusa. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Ora, sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire la dinamica esatta dell'accaduto.