A fuoco canna fumaria di un’abitazione, allarme a Piedicavallo

Vigili del Fuoco a Piedicavallo per un incendio scoppiato all’interno della canna fumaria di un’abitazione. A lanciare l’allarme un residente nella mattinata di oggi, 22 gennaio. Sul posto si sono portati tre mezzi della squadra di Biella (tra cui un’autoscala) per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della casa. L’intervento si è concluso poco dopo le 14.