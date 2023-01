Vigliano, 4 giorni di festa per celebrare Don Bosco

Manca una settimana all’inizio dei festeggiamenti di Don Bosco a Vigliano Biellese, organizzati dalla Parrocchia di San Giuseppe.

Il primo appuntamento sarà giovedì 26 gennaio alle ore 21, con l’intervento di Don Alberto Goia, responsabile della Pastorale Giovanile Salesiana del Piemonte, sui temi della pastorale giovanile e familiare. Seguirà, martedì 31, la festa liturgica di Don Bosco presso la chiesa di San Giuseppe. La celebrazione avrà inizio alle 8:30 con la Solenne Eucarestia per la famiglia salesiana presieduta dal Vescovo di Biella Roberto Farinella, a cui seguirà la seconda Solenne Eucarestia alle ore 18, presieduta dal parroco Gianni Moriondo.

Venerdì 3 febbraio, invece, l’appuntamento è alle ore 19 per l’incontro con i giovani e la preghiera in Chiesa. Seguirà una pizzata,offerta dall’Oratorio, presso il salone dell’Istituto Salesiano e la presentazione del progetto “Volontario?... Volentieri!”. Durante la serata saranno anche illustrate le proposte della Parrocchia per la Giornata Mondiale della Gioventù, che si celebrerà a Lisbona tra l’1 e il 6 agosto. L’ultima giornata di festeggiamenti, domenica 5 febbraio, avrà inizio alle ore 9 con la Coppa Don Bosco organizzata in collaborazione con F.G. Vilianensis. Alle ore 11 verrà celebrata la Solenne Eucarestia, presieduta dal direttore dell’Opera Salesiana del Monterosa Don Stefano Mondin.

Seguirà, alle ore 12:30, il pranzo in comunità in due location: per gli adulti il ritrovo è nel salone dell’Istituto Salesiano, mentre per i ragazzi è nel salone dell’Oratorio. Il pomeriggio, a partire dalle 16, sarà allietato dallo spettacolo sulla figura di Don Bosco, realizzato dai ragazzi e dai bambini della Parrocchia. La festa si chiuderà alle ore 18, con la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal direttore della Comunità Salesiana Don Marco Casanova.

Per maggiori informazioni sugli eventi contattare i numeri della Parrocchia 015 8122054 o 388 7355753, oppure l’indirizzo mail sangiuseppeviglianobiellese@gmail.com