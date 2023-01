Unione Biellese Astrofili pubblica uno studio comparato sui raggi cosmici

L'O.A.Bi (Osservatorio Astronomico&Astrofisico Biellese), gestito dall'Unione Biellese Astrofili, e dotato da anni di un rivelatore di raggi cosmici, annuncia di avere pubblicato su Simmetry, una delle maggiori testate scientifiche internazionali, uno studio comparato e condiviso con altre postazioni in Italia e Lussemburgo, di cui sono co-autori Alessandra Frassati (vice-presidente O.A.Bi) e Daniele Pigato (direttore dell'attività O.A.Bi).

Lo studio concerne l'interazione tra l'attività solare e l'intensità di raggi cosmici che raggiungono il suolo terrestre, e, dati e grafici alla mano, dimostra che maggiore è l'attività solare e minore è il flusso di raggi cosmici (come se il Sole intendesse proteggere la Terra dai temibili raggi gamma che, per fortuna, già la nostra atmosfera fa decadere in muoni prima che raggiungano il suolo).

“Il 2023 non poteva cominciare in modo migliore. - dichiara Flavio di U.B.A. - Ad Alessandra e Daniele i nostri complimenti e felicitazioni. E' un traguardo davvero importante e significativo dell'ottimo lavoro di ricerca che sta facendo l'Osservatorio biellese, al quale va tribuito merito per la capacità, la costanza e la serietà di ricerca”.