Giornata della Memoria, a Cavaglià si guarda il docufilm Shalom

Un film per ricordare la Giornata della Memoria. Questa l’iniziativa congiunta di Comune e Biblioteca di Cavaglià, con la locale sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani, che propone la visione del docufilm "Shalom" presso la Sala Convegni del Municipio di via Vercellone (edificio Aquila). La proiezione è prevista per sabato 28 gennaio alle 20.45.