Valdilana, riprese a Pratrivero le attività del centro “Oasi del Benessere”

Dal 9 gennaio sono riprese a Pratrivero, nella sede ex scuole elementari, le attività del centro “Oasi del Benessere”. Gli interventi si rivolgono a persone con disabilità medio lieve, dando loro la possibilità di svolgere laboratori di vario tipo per perseguire diversi obiettivi tra cui quello educativo, relazionale e lo sviluppo/mantenimento di alcune competenze. Il progetto, nato a partire dalle esigenze del territorio e fortemente voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con Cissabo, il consorzio Filo da tessere e l’associazione la Pigna, ha visto il sostegno della Fondazione Zegna che, condividendone le finalità, ha contribuito , non solo economicamente, allo sviluppo del progetto nel corso degli anni.

La scuola di Pratrivero si trasforma, ma non perde la sua identità, quella di luogo di educazione e socializzazione e si propone come nuovo punto di aggregazione per la comunità. Nei prossimi mesi, con l’avvio dell’alloggio per l’autonomia per le persone disabili e con l’apertura della palestra per la fisioterapia, prenderà il via il nuovo progetto “Dopo di noi”. Il progetto concluderà la fase procedurale per intraprendere quella più concreta e stimolante: divenire spazio di vita ed esperienza. A partire dall’inizio del 2023, l’edificio, ristrutturato dal comune di Valdilana, con quota parte di finanziamento regionale, è stato consegnato in comodato al Cissabo, ente gestore delle funzioni socio assistenziali del Biellese orientale, che provvederà al coordinamento complessivo dello stabile e dell’intero progetto, a cui continueranno a collaborare a diverso titolo, il comune, gli enti del terzo settore e Fondazione Zegna. Attualmente partecipano alle attività 10 persone disabili, seguite da 3 operatori.

Il sindaco Mario Carli conclude: “E’ un servizio qualificante per l’intero comune, costruito con il lavoro di diversi soggetti pubblici e privati, che garantirà alle persone che ne usufruiranno un percorso all’interno della propria comunità senza essere costretti a valutare ipotesi di vita distanti dal proprio contesto. Non va dimenticato inoltre che lo sviluppo di servizi alla persona porta con sé anche nuove opportunità lavorative sul territorio. Un ringraziamento speciale alle famiglie delle persone ospiti, alla Fondazione Zegna e agli operatori che dal 2013 hanno pensato, creduto e sostenuto questa progettualità.”