Tante persone a Castelletto per la festa di Sant’Antonio Abate, Pro Loco soddisfatta (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Grande partecipazione anche a Castelletto Cervo per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, realizzati dalla Pro Loco in collaborazione con la parrocchia e le associazioni.

La celebrazione ha avuto inizio questa mattina, domenica 22 gennaio, con la Santa Messa presso la sede ANA in frazione Garella. Poi è seguita la tradizionale benedizione degli animali, dei trattori e delle macchine da lavoro con la distribuzione di bruschette e vin brulé per riscaldarsi, per poi concludersi con il pranzo finale. Grande la soddisfazione dei volontari della Pro Loco: “Dopo due anni di stop siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo delle persone. Sicuramente sarà una bella giornata per tutti quanti”.