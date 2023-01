Grande entusiasmo a Candelo per la festa di Sant’Antonio Abate, sfilata dei carri in paese FOTO e VIDEO

Grande entusiasmo a Candelo per la146a edizione della festa di Sant’Antonio Abate, realizzata dall’Associazione Carrettieri, con il patrocinio del Comune. In tanti si sono ritrovati in via Campile per dare inizio alla tradizionale sfilata di cavalli, carrozze, mezzi agricoli e automezzi per le vie del paese.

L’arrivo è in Piazza Castello, con una tappa intermedia in Via IV Novembre per la deposizione della corona d’alloro, sulle note della Banda Musicale San Giacomo di Candelo. In piazza, invece, benedizione dei cavalli, delle carrozze e dei mezzi presenti, nonché consegna di alcuni ricordini ai partecipanti. La manifestazione si concluderà con la Santa Messa presso la chiesa di San Lorenzo, seguita dal tradizionale pranzo di Sant’Antonio.