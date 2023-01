Allerta gialla domani per neve sul basso Piemonte

“Una vasta area di bassa pressione si è isolata sulle regioni centro-occidentali del Mediterraneo. Al suo interno continuano a fluire fredde correnti che diverranno più marcate nella giornata di lunedì quando è atteso un peggioramento del tempo sulla nostra regione”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Dalla tarda mattinata di domani sono previste, dunque, precipitazioni a partire dal settore sudorientale piemontese che si estenderanno a gran parte del territorio regionale nel corso del pomeriggio. La quota delle nevicate sarà prossima al suolo sulle zone di pianura tra Astigiano ed Alessandrino dove potremo registrare accumuli fino a 5 cm, sui 300-400 m verso il cuneese, qui gli accumuli potranno raggiungere spessori tra gli 8 e i 10 cm, mentre non si attendono precipitazioni nevose sulle restanti zone di pianura piemontesi. Le nevicate interesseranno in modo moderato le zone montane e pedemontane comprese tra Alpi Marittime e Cozie settentrionali. Su tali zone sono attesi accumuli fino a 30-40 cm di neve fresca a fine giornata. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per le zone meridionali per neve”.