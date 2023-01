A Cavaglià benedetti i trattori in piazza per la festa di Sant’Antonio (foto di R. Canova)

Comunità di Cavaglià in festa per la ricorrenza di Sant’Antonio che ha visto una buona partecipazione di famiglie e giovani. Questa mattina, 22 gennaio, i mezzi agricoli si sono radunati in piazza Palatucci per poi sfilare fino alla piazza della chiesa parrocchiale, accompagnati dalla banda musicale La Filarmonica.

Qui, dopo la Santa Messa, si è tenuta la tradizionale benedizione a cura del parroco don Adriano Bregolin. Infine, il tradizionale pranzo conviviale ha saluto con favore la giornata.