Teensbasketbiella. Serie C Gold: lo Zeta Esse ti ci prova contro la corazzata Collegno

In campo senza nulla da perdere e a caccia di un'impresa. Dopo il ko sul campo di Tortona, qui sotto il tabellino del match giocato la scorsa settimana, il teens Basket Biella Zeta Esse Ti si prepara ad affrontare un ostacolo sulla carta insormontabile:

Domani, domenica alle 20 al Pajetta la squadra di coach Corrado Boschetti giocherà contro la capolista Collegno dell’ex Dominic Borgialli, in canotta Teens nel 2020-2021. Ruolino di marcia impressionante per il team torinese, che punta senza nasconderlo alla serie B: 13 vittorie in 14 partite con il primo attacco del girone a 81.4 punti di media per partita e terza difesa con 64.5 punti subiti. Un roster che, all’apparenza, non ha punti deboli, con un’asse play-pivot formato da Di Bartolomeo e Tarditi di livello superiore, così come il talento e lo strapotere fisico di Borgialli. Teens reduce da una striscia negative di otto sconfitte consecutive, con l’ultima vittoria che risale al 6 novembre contro Chieri.

“Nel girone d’andata abbiamo spesso giocato meglio quando abbiamo affrontato le big del torneo” sottolinea Boschetti “patendo invece la pressione contro squadre del nostro livello. L’obiettivo è scendere in campo a mente sgombra e provare a fare uno sgambetto a un avversario che si sta dimostrando un gradino più in alto delle contendenti”.

Ingresso gratuito al pala Pajetta di Biella. Teens con il dubbio Zimonjic, che in settimana ha fatto allenamento differenziato dopo un colpo alla schiena subito venerdì scorso a Tortona.

TABELLINO TORTONA-BIELLA

DERTHONA - TEENS 85-71. PARZIALI: 20-17, 55-34, 71-47

ZETA ESSE TI BIELLA: BRUSASCA 4, CENA 19, CERRI 23, MAFFEO 7, ZIMONJIC 8, LAVINO 2, PEREIRA 6, VIOGLIO, COPPA, BERTOGLIO NE, BONA 2, ANGELINO. ALLENATORE: BOSCHETTI.