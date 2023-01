Calcio, alla Biellese arriva un nuovo portiere. vanta 40 presenze in serie D (foto dalla pagina Instagram de La Biellese)

Nuovo arrivo in casa Biellese: la società laniera annuncia di aver trovato l’accordo per il tesseramento di Kevin Demalija. Italo-albanese, classe 2001, vanta più di 40 presenze in Serie D. Cresciuto nelle giovanili della Pro Patria, dopo un passaggio alla Reggiana, ha difeso i pali di Adriese, Notaresco, Castelfidardo e Matera.

Il nuovo arrivato sostituirà l'infortunato Rainero tra i pali della porta bianconera.