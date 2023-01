Il presidente Cordar Biella e i rappresentanti del consiglio dell'ente in commissione consigliare a Biella

E’ stata indetta una convocazione in seduta congiunta della I Commissione Consiliare Permanente, con le funzioni previste dall’art. 15 dello Statuto Comunale, e della II Commissione Consiliare Permanente, per giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 18,00 presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, via Battistero n. 4, per l’esame del seguente Ordine del Giorno: Audizione del presidente di CORDAR Spa Biella Servizi Gabriele Martinazzo e dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.