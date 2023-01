“La Via Francigena, un cammino dell’Anima” con Paolo Facchin un incontro di Nuovamente

L’associazione culturale NuovaMente organizza giovedì 26 gennaio alle ore 21,00 presso la sede di Viale Macallè 10 a Biella con Ingresso Libero la conferenza “La Via Francigena, un cammino dell’Anima” con Paolo Facchin.

Il relatore, presidente dell’associazione “La Via Francigena di Sigerico” racconterà quali siano i motivi che spingono le persone a mettersi in viaggio. In questi anni di " accoglienza e assistenza " questo gruppo ha incrociato migliaia di viandanti , ognuno in cammino con motivazioni diverse , ma quello che ha sempre accomuna tutti è il " conoscere se stesso " ...e il prossimo.

Nel 2022 sono stati in più di tremila a incamminarsi per la Via Francigena, persone provenienti dal Canada alla Nuova Zelanda, ma anche da Spagna, Francia, Russia e perfino Corea. Molti di loro hanno già percorso il Cammino di Santiago de Compostela e desiderano continuare il loro cammino. Prenotazione obbligatoria –telefonare 347 053757