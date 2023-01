Zubiena, in Biblioteca tante attività grazie ai volontari

Quattrocentoquarantuno soci, 13723 libri registrati, 120 libri acquistati e 105 donati, 618 i libri ritirati e resi, 99 le amiche del “Giovedì Insieme” presso la miniera d’oro della Riviera, incontri con i bambini delle scuole della Serra con 161 libri in movimento, e i due eventi della consegna borsa di studio Clara Jachetta a settembre, e la conferenza con i Carabinieri di Mongrando a novembre.

Questi i numeri e le attività del 2022 della Biblioteca Comunale di Zubiena, che, dal 2000, offre un ottimo servizio grazie all'impegno di un gruppo di volontari, che formano il Consiglio di Biblioteca. Oggi il Consiglio è composto dal Presidente Mariuccia Corso Gilino, dal Vice Presidente Maryline Henry, e dai Consiglieri Verdoia Patrizia, Basso Davide, Zangorini Gaboardi Laura; Manfredi Silvia, Mara Cucco, Alberto Riccardo, Enrica De Bernardi Pozzo.

La Biblioteca si trova in via Piazza Quaglino 11, nello stabile donato, come ricorda la targa affissa, da Rosa Quaglino in memoria del figlio, l’avvocato Alberto Sutter, già Sindaco di Zubiena e Procuratore Onorario di Biella.

Sul sito del Comune di Zubiena (link https://www.comunezubiena.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=28861&IDCat=4399 è possibile consultare l’elenco dei libri presenti in biblioteca aggiornato a dicembre 2022.

La Biblioteca Comunale è aperta il martedì ed il venerdì dalle 14 alle 17:30. Per informazioni: 0152560709; mail biblioteca.zubiena@libero.it .