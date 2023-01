Senza patente, a bordo di un'auto sotto sequestro, fugge all'Alt dei Carabinieri

Aveva bevuto e, nonostante la patente sospesa, era al volante di un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Così, quando i Carabinieri gli hanno intimato l'Alt, invece di fermarsi ha pensato bene di darsi alla fuga, cercando di dileguarsi nella notte.E' accaduto poco prima delle 2 della notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio: i Carabinieri della Stazione di BorgoVercelli, in servizio di perlustrazione in città, hanno imposto l’Alt a un mezzo che sfrecciava nelle vie del centro di Vercelli a velocità sostenuta.

Il conducente, anziché ottemperare all’ordine, ha accelerato, cercando di dileguarsi in direzione di Novara. Ma l’immediato allarme, diramato tra tutti i servizi delle forze dell’ordine operanti in zona, ha permesso a un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vercelli di intercettare il mezzo in fuga sulla SPp11 in corrispondenza dell’inizio dell’abitato di BorgoVercelli.

Dopo un breve inseguimento, durante il quale il mezzo militare è stato anche speronato - fortunatamente senza conseguenze ulteriori se non un danno alla fiancata - l'auto ha terminato la propria corsa fuori dalla sede stradale. Nessuno dei tre occupanti è rimasto ferito, ma il conducente del mezzo, un cittadino italiano di 26 anni, è risultato positivo all’alcoltest nonché sprovvisto della patente di guida, già sospesa, mentre il veicolo è risultato abusivamente utilizzato in quanto sottoposto a sequestro amministrativo in occasione di precedenti gravi violazioni al Codice della Strada.Gli altri due uomini a bordo, un bosniaco di 42 anni e un marocchino di 32 anni, sono invece entrambi risultati pregiudicati.

A carico del responsabile di questo pericoloso gesto verranno contestate una serie di gravi sanzioni amministrative nonché la violazione dell’obbligo di custodia del veicolo già sottoposto a precedente sequestro.