Dal Nord Ovest - Precipita e muore mentre cerca di rientrare in casa dal balcone del vicino

Un uomo di 68 anni ha perso la vita l'altra notte mentre cercava di rientrare in casa sua dal balcone. Il fatto è accaduto in via Breglio all'angolo con via Cardinal Massaia.

L'uomo, dopo aver perso le chiavi del suo alloggio al primo piano, ha cercando di entrarvi passando dal balcone di un altro condomino. Purtroppo durante l'operazione ha perso l'equilibrio ed è precipitato all'interno del cortile condominiale. Trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco con gravi lesioni riportate durante la caduta, è purtroppo morto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Barriera di Milano, per fare chiarezza sull'accaduto.