Ladri rovistano dappertutto, furto a Occhieppo Superiore: venerdì amaro per una donna (foto di repertorio)

Una residente si allontana da casa nel pomeriggio, i ladri non ci pensano due volte e le portano via qualche monile in oro. Il fatto è accaduto ieri, 20 gennaio, a Occhieppo Superiore.

Stando alle informazioni raccolte, i malviventi avrebbero rovistato dappertutto in cerca di preziosi. A lanciare l’allarme una donna di circa 58 anni. Indagano sull’accaduto i Carabinieri mentre è in fase di accertamento l’ammontare del bottino.