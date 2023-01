Capanno a fuoco a Mottalciata, identificato il vandalo: è un giovane di 24 anni

Denunciato un giovane, autore di un incendio doloso a Mottalciata. Il fatto è successo nel pomeriggio del 6 gennaio scorso, in un’area agricola di via Martiri della Libertà, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un piccolo capanno inutilizzato.

Sul posto, unitamente ai militari dell’Arma di Mottalciata, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme, conclusasi intorno alle 17. A distanza di due settimane, si è conclusa la serrata attività investigativa che ha portato i militari dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia Carabinieri di Cossato, coadiuvati da personale della Stazione Carabinieri di Mottalciata in Salussola, a denunciare in stato di libertà un 24enne biellese, in quanto ritenuto responsabile del reato di incendio doloso.

In particolare, la ricostruzione dell’episodio svolta dagli operanti, attraverso l’accurato sopralluogo tecnico, l’escussione di persone informate sui fatti e l’analisi degli impianti di videosorveglianza della zona ha permesso di raccogliere concordanti elementi reità nei confronti dell’indagato. Un gesto riconducibile ad azione vandalica, escludendo qualsiasi altro movente.