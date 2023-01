Biella, vuole buttarsi dal ponte della Tangenziale dopo una lite. Ma all’ultimo desiste

Tragedia sfiorata al ponte della Tangenziale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio: stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni presenti sul posto, un 59enne avrebbe parcheggiato la sua auto poco dopo l’uscita della Superstrada in direzione di Biella e, dopo essere sceso dal veicolo, si sarebbe portato a piedi verso il marciapiede vietato ai passanti e la rete di protezione facendo scattare il sistema di allarme.

Sul posto si sono precipitate due volanti della Polizia che hanno subito notato l’uomo: sembra che volesse buttarsi di sotto dopo una lite in famiglia ma all’ultimo ha desistito. Di fronte alle parole degli agenti si è dimostrato molto collaborativo ed è tornato indietro raggiungendo i mezzi delle forze dell’ordine. Qualche minuto dopo è giunta un’ambulanza del 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale.