Riapre il Bando del Servizio Civile in AISM. Si cercano 3 volontari

La Sezione AISM di Biella offre a 2 giovani + 1 giovane nella categoria riservata a persone con sclerosi multipla e patologie similari, l’opportunità di aderire ai progetti di Servizio Civile Nazionale avviati dall’Associazione nel territorio della provincia.

E’ uscito infatti il bando di selezione del Ministero della Solidarietà Sociale - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: fino al 10/2/23 giovani di età compresa fra i 18 e 28 anni, potranno presentare domanda di ammissione compilandola ed inviandola direttamente online al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ ricercando nel campo “codice ente” la seguente dicitura SU00114.

L’impegno è di 25 ore settimanali, si richiede una certa flessibilità oraria in relazione alle esigenze dell’associazione. Viene riconosciuto un assegno mensile dal Ministero di € 444,30. Info su: https://aism.it/servizio-civile-aism-aperto-il-nuovo-bando

Si può scegliere tra due progetti AISM: “InSieme”: prevede mansioni organizzative in sezione inerenti tutte le attività per le persone con sm e progetti della sezione: es. garantire continuità di relazione, accoglienza strutturata, strutturazione di momenti di informazione, sensibilizzazione e di confronto sia in presenza che online, mappatura; e “Compagni di viaggio” che prevede, oltre alle mansioni appena menzionate, anche attività più a contatto con le persone con sm fornendo sostegno diretto (attività di socializzazione, di compagnia al domicilio, accompagnamento a visite o attività benessere); per questo prediligiamo giovani in possesso di patente B disponibili a mettersi alla guida dei nostri automezzi per effettuare questi servizi sia di contatto sia organizzativi.

Per informazioni rivolgersi a: Sezione AISM di Biella Mosca Marella Tel. 015/8494363 - Lun-Ven 9.00-12.00 www.aism.it.