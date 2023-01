La Giornata della Memoria a Candelo, si parla di Primo Levi

Sabato 28 gennaio, alle 17, presso la sala del Consiglio- Centro Culturale Le Rosminiane, il Comune di Candelo in collaborazione con la Biblioteca Civica L.Pozzo, ricorderà la Giornata della Memoria con un incontro con un giovane ricercatore della Scuola Normale di Pisa, originario di Andorno Micca, Simone Ghelli.

Il tema della conferenza “I sommersi e i salvati” e Se questo è un uomo di Primo Levi” prende spunto dalle opere di Primo Levi, chimico, partigiano e scrittore torinese di origini ebraiche, noto in tutto il mondo per la sua opera d’esordio, Se questo è un uomo, il racconto memorialistico dell’esperienza nel Lager Buna-Monowitz, uno dei campi “satelliti” di Auschwitz. Il dott. Ghelli, profondo conoscitore del pensiero di Levi, con le sue pubblicazioni, ha preso in considerazione alcuni aspetti specifici del pensiero dello scrittore torinese, quali il potere, il darwinismo, l'ateismo e il materialismo. Nel 2023 uscirà la sua monografia dedicata al pensiero di Levi.

