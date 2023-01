Cossato, incontro informativo sul Bando del Servizio Civile con Informagiovani

Informagiovani Cossato organizza per giovedì 26 gennaio alle 17, presso la Sala Eventi Giuliana Pizzaguerra di Villa Ranzoni, un incontro informativo sul Bando del Servizio Civile in scadenza il 10 febbraio 2023 alle 14.

Sono invitati all’incontro tutti coloro che vogliono saperne di più sull’opportunità di mettersi a disposizione della comunità ed entrare a contatto con un ambiente lavorativo tramite il Servizio Civile Universale Verrà illustrato il bando del Servizio Civile, i progetti attivi sul territorio biellese, il periodo di svolgimento e le modalità di presentazione della domanda online. Il servizio civile si rivolge a giovani dai 18 ai 28 anni (e 364 giorni). L'impegno è di circa 25 ore settimanali per un anno, e verrà corrisposto un rimborso di 444,30 euro al mese.

Il comune di Cossato si prepara ad accogliere otto ragazzi in Servizio Civile (tre all'Informagiovani, due alla Biblioteca, due all'Asilo Nido e uno all'Ufficio Sport, Cultura e Manifestazioni), mentre il Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali del biellese orientale (Cissabo) conterà su due volontari. I progetti attivi presso l’Amministrazione comunale di Cossato e il Cissabo saranno illustrati tramite le testimonianze dirette dei ragazzi in servizio quest'anno e degli operatori dei rispettivi servizi.

Tali progetti sono gestiti tramite la collaborazione con il Il Filo da Tessere di Biella che durante l’incontro potrà fornire indicazioni sulla totalità dei progetti coordinati dal consorzio. L'informagiovani è a disposizione dei giovani interessati sia ai progetti del comune di Cossato sia in generale a tutti i progetti del territorio, fornendo consulenza, se occorre, per la compilazione on line della domanda tramite spid. Le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Informagiovani www.informagiovanicossato.it

Il servizio Informagiovani Cossato è aperto il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18 e il martedì e venerdì dalle 9 alle 13.30 , si trova in via Ranzoni 24 i recapiti sono telefono 0159893530 e mail informagiovani@comune.cossato.bi.it. Grazie per voler diffondere l'informazione, di cui si allega locandina sintetica dell’evento e foto di repertorio con alcuni ragazzi in scu nell'anno in corso.