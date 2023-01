Dal 16 gennaio sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l'erogazione dei contributi per l'agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato. Ne dà comunicazione il comune di Roppolo sui propri canali social. Il ritiro della modulistica con presentazione può avvenire entro il 28 febbraio presso gli uffici comunali o via mail info@cisassanthia.it

Per informazioni contattare il n. 0161/936931.