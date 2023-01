Raccolta differenziata, Biella raggiunto l'obiettivo del 65%

L’analisi dei dati relativi al 2021 sulla raccolta dei rifiuti in Piemonte mostra un’ottima collaborazione dei cittadini, che nella maggior parte delle province hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo del 65% di differenziata.

Tra queste realtà che hanno raggiunto la percentuale si trova proprio Biella, mentre le uniche province a non aver superato la prova sono state Alessandria e Torino con una percentuale di differenziata appena sopra al 60%.

Anche nella classifica dei capoluoghi compare Biella, per la precisione al secondo posto dopo Verbania, con una percentuale di 78,07% di differenziata. Seguono Novara e Vercelli al 73%, Cuneo e Asti appena al di sotto del 70% e, di nuovo in coda alla lista, Alessandria e Torino intorno al 50%.

Tra i fattori più importanti per verificare l’efficacia della raccolta differenziata va analizzato il quantitativo pro capite di rifiuti e Biella compare di nuovo tra le poche province ad aver raggiunto l’obiettivo di riduzione dei rifiuti fissato a 159 chilogrammi per abitante. In generale, i dati dimostrano un aumento dei comuni che hanno superato il 65% di differenziata, salendo da 637 a 679, sintomo di una volontà sempre maggiore di ridurre la propria impronta ambientale.

“I dati ufficiali del 2021, dimostrano che il lavoro che stiamo svolgendo insieme ai consorzi sta portando risultati sempre migliori – afferma l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - Ed è anche la dimostrazione, come spesso abbiamo dichiarato, che la raccolta differenziata ci permette di recuperare materiale da riciclare e quindi, da una parte avere un minore impatto sull'ambiente e dall’altra potenziare le filiere dell'economia circolare”. “Un ringraziamento e un plauso particolare ai piemontesi – conclude - senza i quali non potremmo raggiungere queste importanti percentuali sempre in crescita”.