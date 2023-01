Nuova vita per il Centro Incontro Anziani di via Delleani a Biella

In ottobre il Comune ha approvato l’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire proposte progettuali da parte degli Enti del Terzo settore per la coprogettazione della gestione del Centro Incontro anziani sito in via Delleani 34 a Biella. Entro il termine di scadenza (14/12/2022) è pervenuta una sola proposta progettuale da parte di una ODV del territorio, che non ha però ottenuto punti sufficienti per accedere al tavolo di coprogettazione, come previsto dall’art 9 dell’avviso.

Per questo motivo il Comune ha riaperto i termini per la presentazione delle proposte progettuali e al momento è seduto al tavolo con una realtà che si è aggiudicata la gestione.

I dettagli come i tempi di apertura della struttura devono ancora essere definiti, ma il centro di via Delleani avrà comunque una nuova vita.

Secondo quando previsto dal Comune, in ogni caso l’accesso al Centro Anziani sarà comunque libero, fatte salve le eventuali procedure di iscrizione per finalità assicurative stabilite dai gestori. “Obiettivi del centro incontro Anziani sono arricchire le relazioni interpersonali stimolando la creazione di legami affettivi ed amicali a contrasto del processo di isolamento e di emarginazione sociale, migliorare la qualità del tempo trascorso insieme attraverso il coinvolgimento partecipativo e i contributi che ognuno, nella sua diversità, può concorrere a realizzare, con maggiore continuità durante l’anno, mantenere una positiva esperienza attraverso attività mirate che consentono una sollecitazione alla relazione, allo scambio di esperienze e un mantenimento delle competenze cognitive determinato dall’opportunità di trascorrere una giornata in un contesto di gruppo accogliente e fornire interventi di supporto e di aiuto alla popolazione anziana”.

Queste invece le attività che il Comune intende realizzare a tal fine con il supporto degli Enti gestori dei Centri Anziani: attività ludica a settimana, tornei di carte ogni 3 mesi, tombolate annuali, 1 festa in occasione di ricorrenze/festività e 1 festa in occasione della “Festa nazionale dei Nonni”, 1 gita annuale 1 attività di lettura animata di libri corsi di ginnastica dolce (costo a carico degli utenti).