Giornata storica per Valdilana, inaugurato il gonfalone. Carli: “Simbolo di una comunità” FOTO e VIDEO

Giornata storica per Valdilana, inaugurato il gonfalone. Carli: “Simbolo di una comunità” (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Una giornata storica. Così l’ha definita il sindaco Mario Carli la cerimonia di inaugurazione del nuovo gonfalone. L’evento, suddiviso in due differenti momenti (uno più istituzionale, l’altro dedicato alla popolazione), ha avuto luogo a Valdilana nella giornata di oggi, 21 gennaio.

Come più volte sottolineato dal primo cittadino il gonfalone comunale giunge a conclusione di un percorso che ha visto l’approvazione dello stemma comunale l’8 marzo 2022. Un progetto nato in piena pandemia, ma proseguito senza sosta attraverso un lavoro di condivisione con l’intera amministrazione, fino all’approvazione in consiglio comunale il 30 ottobre 2021.

Nel suo discorso, il sindaco Carli ha illustrato e fatto comprendere i contenuti del gonfalone: “Rappresenta l’identità collettiva di un paese, il simbolo di una comunità che guarda al sociale, allo sport, ai giovani, alla scuola. Oggi è un momento importante per tutti noi”. All’entrata del Gonfalone in sala Biagi di Valle Mosso al mattino (con un breve corteo da piazza Martiri alla presenza di associazioni e autorità civili e religiose) è seguito nel pomeriggio un galà al Palazzetto dello Sport di Ponzone, con l’ingresso dello stendardo accompagnato dalla delegazione Special Olympics.

Poi, è stato il turno della premiazione del concorso ideato per le scuole del territorio il cui tema è: “Lo stemma valdilanese in favola e prosa", assieme alla consegna della coppa alla squadra vincitrice del torneo di calcio di Mosso (che ha visto la partecipazione di ben 120 ragazzi) e della Costituzione ai neo-diciottenni (classe 2004). Infine, musica ed esibizioni di danza hanno salutato il numeroso pubblico.