150 anni di Carnevale a Viareggio, la Pro Loco di Netro propone una gita organizzata

In occasione del 150° anniversario del Carnevale di Viareggio, la Pro Loco di Netro organizza una gita, domenica 12 febbraio.

La partenza del bus è prevista per le ore 6:30 da piazza Vittorio Veneto a Netro, e farà poi tappa a: Graglia, in piazza Crida, intorno alle 6:45 e a Biella, di fronte a Globo in Corso Europa 15 (ex Mercatone Uno), alle ore 7.

L’arrivo a Viareggio è previsto per le ore 11:30 e seguirà una passeggiata lungo la costa e il pranzo libero.

Alle ore 15 avrà inizio la cerimonia di inaugurazione del Carnevale seguita, alle ore 16, dal 1° Corso Mascherato e dallo spettacolo di fuochi d’artificio.

Il rientro è previsto in serata, con una sosta lungo la strada per la cena. La Pro Loco avvisa che è necessario un numero minimo di 35 partecipanti perché la gita abbia luogo.