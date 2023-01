Masserano verso le amministrative, Stefano Zanone si ripresenta

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo una prima esperienza da sindaco tra il 2004 e il 2009, ho deciso di riproporre la mia candidatura alle prossime elezioni amministrative di Masserano. Una scelta presa in un’età più matura e consapevole rispetto all’altra volta, ma non per questo vissuta con meno entusiasmo. Da allora diverse cose sono cambiate, tra queste il mio trasferimento a Borgosesia e la nascita di miei due bambini. Il rapporto con Masserano però non è mai cambiato, non solo perché è qui che ho vissuto fino ai 35 anni di età, ma soprattutto perché è qui che lavoro, che abitano i miei genitori, mio fratello e gli amici.

Ed è per questo che ho voglia di veder rinascere il mio paese: in questi ultimi anni abbiamo perso abitanti, associazioni, eventi e negozi, tanto in centro quanto nelle frazioni e soprattutto a San Giacomo, da sempre polo industriale, artigianale e commerciale del paese.

A fianco avrò una squadra ormai praticamente pronta, della quale fanno parte anche gli attuali consiglieri di minoranza Virna Botta e Teresio Gamaccio. E poi volti nuovi: uomini e donne di tutte le età, e ciascuno con un proprio bagaglio di esperienze, capacità, attitudini e con tanta voglia di lavorare per il bene del nostro paese.

La carne al fuoco è tanta: tra le priorità ci sono senza dubbio le scuole che, complice il calo demografico, hanno visto diminuire in maniera verticale i propri iscritti. Una situazione che ci accomuna con tanti altri paesi, ma che non per questo dobbiamo sottovalutare. Il nostro impegno è di dare alle scuole quella capacità attrattiva necessaria a scongiurarne la chiusura. Tante anche le idee per il rilancio turistico, perché le bellezze di Masserano meritano di essere viste e valorizzate.

La lista con la quale parteciperò alle prossime elezioni amministrative si presenterà a partire dai prossimi giorni con una pagina Facebook dedicata ed è già attivo un numero di telefono da contattare per suggerimenti e consigli: 331.8915053".