Lega Biella: una mozione in Comune per bloccare la Delibera europea sulle case green

Il gruppo consiliare della Lega ha presentato una mozione a Biella per impegnare l’amministrazione comunale a farsi portavoce presso le sedi competenti della necessità di impedire la presentazione e l’approvazione della Direttiva europea sulle case green.

«Il nostro partito – spiega il Capogruppo della Lega in Comune, Alessio Ercoli – si sta fermamente opponendo, da Bruxelles a Roma, all’ultima proposta di Direttiva UE, la quale prevede che entro il 1 gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica E, per raggiungere successivamente la classe D entro il 2033 ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 ed il 2050. Ciò significa che gli immobili che non verranno ristrutturati perderanno di valore, prefigurando una stangata per i contribuenti con un evidente danno nei confronti del territorio biellese e dei proprietari di immobili a Biella».