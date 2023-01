Valdilana, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo Gonfalone

L’appuntamento per l’inaugurazione del Gonfalone di Valdilana è domani, sabato 21, a partire dalle ore 10:30.

Dopo un breve corteo, con partenza da Piazza Martiri, verrà presentato ufficialmente lo stendardo in sala E. Biagi a Valle Mosso con l’accompagnamento del Corpo Musicale di Crocemosso e di AIB. La celebrazione proseguirà con il Galà del Gonfalone, presso il Palazzetto dello Sport di Ponzone alle ore 17.

Nel corso del pomeriggio verranno anche premiate le classi vincitrici del concorso “Lo stemma valdilanese in favola e prosa”. Per gli amanti dello sport, invece, si terrà il torneo di calcio per i giovani del territorio, a Mosso, con conseguente premiazione della squadra vincitrice.

A tutti i neo-diciottenni (classe 2004), inoltre, sarà consegnata una copia della Costituzione. Il programma continuerà con le esibizioni delle ballerine della scuola di danza Arabesque e degli allievi della scuola di musica Sonoria. Chiuderà i festeggiamenti il rinfresco allestito dagli studenti dell’IIS Gae Aulenti di Mosso.