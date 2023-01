I consigli di newsbiella.it del fine settimana 20, 21, 22 gennaio

Venerdì 20

- Biella, alle 17.30 al Museo del Territorio si terrà la presentazione Il Rinascimento di Federigo Angeli. Una bottega a Firenze tra 1896 e 1952

- Biella, alle 10,30 messa a San Sebastiano per festeggiare il Santo Patrono della Polizia Locale

- Sandigliano, Festa di Sant'Antonio Abate, a partire dalle 20:30, con il ballo liscio, seguito dal concerto delle Schegge Sparse alle ore 22.

- Biella, Teatro Don Minzoni, alle 21 incontro Morire di Carcere promosso dal Tavolo Carcere Biella - Hope Club - Coordinamente Antifascista

- Biella, dalle 21, Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat organizza una serata di presentazione delle attività dell’associazione e di confronto sul tema del cambiamento climatico.

- Gaglianico, a Gaglianico presentazione del libro "Poesie Notturne" alle 18 di Matteo Bonino

- Biella, al Teatro Sociale di Biella c'è Collina a Campioni sotto le Stelle

Sabato 21

- Candelo, Giulio Pavignano presenta il suo nuovo libro "Terzine di Sangue", alle 17, presso il Centro culturale Le Rosminiane, dove ha sede la Biblioteca Civica di Candelo, nella sala degli affreschi.

- Biella, al Museo del Territorio congresso della Lega alle 15

- Biella, Verrà presentato il libro dello storico Davide Conti "L'anima nera d'Europa", con la partecipazione dell'autore alle 17 nella sede ANPI

- Biella, Prosegue l’appuntamento con il “4° Gran Tour delle fiabe”, che la compagnia Teatrando propone nella sua sede di via Ogliaro 5 a Biella

- Vigliano, a partire dalle 20:30, presso l’oratorio Salesiano di San Giuseppe Operaio incontro "Essere genitori consapevoli"

- Valdilana, verrà inaugurato il Gonfalone del Comune dalle ore 17 al PalaGiletti Ponzone

- Valdilana, a partire dalle 21 a Valdilana concerto L’Associazione musicale Euphoria presenta il concerto del Trio Ermellino Allorto in biblioteca

- Cossato, cena della bagna cauda del Gruppo Alpini di Cossato-Quaregna dalle 20

Domenica 22

- Sandigliano, Festa di Sant'Antonio Abate, alle 9 ritrovo dei cavalli e dei trattori presso la Chiesa della Madonnina in Via Casale. Ai presenti sarà offerto un rinfresco, allietato dalla banda Giuseppe Verdi di Sandigliano. Seguirà, alle ore 10:45 la benedizione degli animali e delle macchine da lavoro e la Santa Messa con la tradizionale offerta dei prodotti della terra e l’omaggio floreale per gli agricoltori defunti. Alle 12:45 presso il salone della Pro Loco sarà servito il pranzo.

- Salussola, festeggiamenti per Sant’Antonio Abate a Vigellio, nel comune di Salussola in frazione Vigellio. Alle 10 il ritrovo dei cavalli, trattori e autovetture nel parcheggio del centro commerciale S. Rocco, in frazione Bastia, seguirà la sfilata e la Santa Messa.

- Biella, torna La Brocanterie, ai “Giardini Alpini d’Italia”, davanti al Palazzo della Provincia di Biella e sotto i portici di Via Lamarmora, in caso di maltempo.

- Sagliano, alle 11 festa Santi Martiri Fabiano e Sebastiano, S. Messa alla Chiesa del Gesù, officiata dal vescovo emerito Gabriele Mana e con la partecipazione del coro Accordi in Valle e della coro giovanile della chiesa.

- Candelo, dalle 8:30 festa di Sant'Antonio Abate. Il ritrovo in Via Campile 100, dove i partecipanti troveranno un rinfresco. Alle 9:30 sfilata di cavalli, carrozze, mezzi agricoli e automezzi, in Piazza Castello alle 10:30, avverrà la benedizione. Di seguito verrà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Lorenzo, seguita dal tradizionale pranzo di Sant’Antonio, alle ore 12 presso il salone del polivalente e centro culturale Le Rosminiane in Via Cerventi.

- Castelletto Cervo, Festa di San'Antonio. Alle 10,15 la Santa Messa presso la sede degli Alpino, dalle 11 la benedizione animali macchine e trattori e l'incontro con un veterinario. Seguirà il pranzo.

- Casapinta, Festa di Sant'Antonio Abate alle 11 messa e benedizione dei mezzi, e animali alle 12,30 pranzo