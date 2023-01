Incidente sulla A4, intervento della Polizia Penitenziaria del Nucleo Operativo di Biella

La Polizia Penitenziaria del Nucleo Operativo di Biella mercoledì 18 gennaio è intervenuta in soccorso di una persona sbalzata fuori dal veicolo in un incidente che ha visto ribaltarsi una vettura in autostrada mercoledì 18 gennaio 2023 alle 14.00.

Il fatto è successo prima dell'uscita di Verona al km 279+500 sulla A4 in direzione Milano.

Secondo le ricostruzioni, nell'incidente sono state coinvolte due auto e uno dei passeggeri che è stato sbalzato fuori dal veicolo è stato soccorso immediatamente dal personale di Polizia Penitenziaria del Nucleo Operativo di Biella in transito sul tratto autostradale in questione, mentre l'altro conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.