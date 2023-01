Ciclista travolto da un'auto in via Ivrea a Biella, portato in ospedale, foto Benedetti per newsbiella.it

Incidente nel pomeriggio di oggi venerdì 20 gennaio in via Ivrea a Biella, nei pressi della rotonda con via Rigola.

Per cause ancora da accertare, un ciclista è stato travolto da un'auto ed è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso.

Sul posto la Polizia Locala sta effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente.