Finisce con la Fiat Panda bianca contro dei paletti al ciglio della strada danneggiandoli e si allontana.

Il fatto è successo ieri notte alle 2,30 a Candelo, dove sono intervenuti i Carabinieri della stazione presente nel comune per i rilievi di rito, e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona.

I militari dell'arma cercano il responsabile.