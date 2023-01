Progetto “Il presta libri”

L’associazione nel corso dei numerosi anni di attività , in modo particolare attraverso i caffè letterari organizzati su molteplici tematiche, ha acquistato/ acquisito numerosi libri di diverso genere, libri che intende condividere. Infatti, con “il presta libri “ vuole metterli a disposizione di chi lo desidera

I Libri sono disponibili presso il Centro Territoriale per il Volontariato di Biella – Via Orfanatrofio n. 16nei seguenti orari : Lunedì, martedì , mercoledì 8,30-12,30 /14- 18; giovedì 14-18; venerdì 8,30- 13I libri sono riposti sullo scaffale in ORDINE ALFABETICO per autore

Il prestito ha la durata di UN MESEE’ necessario: registrare sul foglio presente nel quaderno dell’Associazione: il NOME DELL’AUTORE e il TITOLO DEL LIBRO le DATE in cui si PRENDE e si RESTITUISCE il libro il NOME e COGNOME, un RECAPITO TELEFONICO personale, RIPORRE il libro nell’identico posto in cui l’avete preso.

"Siamo molto affezionati a questi libri - spiega Voci di Donne - perché molti di essi sono stati donati e autografati dall’autore/trice, quindi vi chiediamo di trattarli con cura e di restituirli a fine lettura , di modoche possano continuare ad essere a disposizione di tutti/e".