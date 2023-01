Piazza del Monte a Biella più ricca con i murales “Educativa di strada per la sicurezza urbana”, FOTO

Piazza del Monte a Biella più ricca con i murales “Educativa di strada per la sicurezza urbana”

Venerdì 20 gennaio in Piazza del Monte, nel quartiere Riva a Biella, sono state inaugurate le opere di street art degli studenti del Liceo Artistico G. & Q. Sella per l’iniziativa “Educativa di strada per la sicurezza urbana”.

Dei più di 200 schizzi presentati alle giurie, una tecnica e una popolare, ne sono stati scelti 6, i più rappresentativi del tema del progetto: “Disagio giovanile e sicurezza urbana”. L’intento del progetto è la sensibilizzazione del pubblico ai temi del degrado e dell’isolamento sociale, oltre a voler favorire il dialogo, tramite l’arte, tra generazioni diverse per contribuire insieme allo sviluppo del territorio. “Oltre ad arricchire le loro capacità professionali, i ragazzi hanno messo in gioco le loro emozioni”, afferma il Preside del Liceo Gianluca Spagnolo.

Sono 11 le ragazze e i ragazzi dietro i colorati murales, provenienti dalle classi 4F, 5F, 5H e 5G: Federica Angelino, Matilde Ramella Pralungo, Francesca Palma, Giulia Chiaramonte, Manuel Milani, Giulia Gronda, Caitlynjane, Alice Piantino, Francini Elisa, Anna Robino, Rachele Di Lorenzo.

Tante le autorità presenti, tra cui il sindaco di Biella Claudio Corradino che si è espresso sull’operato dei giovani del Liceo Artistico: “Questa piazza era già carina, ma ora è davvero preziosa”. L’assessore Isabella Scaramuzzi ha dichiarato che: “Si è riqualificata una piazza attraverso un lavoro per giovani seguito da giovani”, sottolineando l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno accolto l’invito a partecipare al progetto. Ha concluso l’incontro l’assessore Gabriella Bessone rimarcando che: “Per i giovani sentirsi partecipi dell'attività delle Istituzioni è segno di una presa di coscienza civica”, e auspicando che Piazza del Monte possa diventare un luogo di cordialità e condivisione.