Alessandro Boggio Merlo entra al Rotary Club di Biella

Lunedì scorso 16 dicembre Arnaldo Cartotto, in qualità di padrino, ha presentato Alessandro Boggio Merlo al suo ingresso al Rotary Club di Biella.

Dopo la Laurea in Economia Aziendale il percorso lavorativo è stato orientato alla formazione ritenuta necessaria per poi dedicarsi al mondo dell’imprenditoria: ha lavorato presso la Barclays Bank per poi confluire nel mondo della consulenza di management e direzionale, lavorando per la divisione di KPMG dedicata al Gruppo Fiat. A vent’anni ha deciso di trasferirsi da Torino nella casa di famiglia in Valle Cervo, dopo due generazioni che l’avevano utilizzata solo come seconda casa, un ritorno alle radici che guida tutt’oggi il suo modo di pensare e agire. Nel 2011 apre la sua prima impresa individuale e ad oggi ricopre il ruolo di socio cofondatore e amministratore della Litheman Holding, una realtà che detiene partecipazioni multi-settore principalmente in aziende biellesi.

“Crediamo fortemente non solo nel potenziale di questo territorio ma anche nel suo passato di grande lustro che ha lasciato in eredità eccellenze imprenditoriali in ogni ambito in cui vale la pena investire risorse.” dichiara Alessandro, annunciando l’intenzione di proseguire in questo cammino fortemente orientato alla valorizzazione del nostro territorio.

A conclusione e dopo aver risposto alle numerose domande dei presenti il nuovo socio riceve la spillatura da parte del Presidente Andrea Franciosi.