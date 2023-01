Cupra Formentor, il successo di un’auto e una grande campagna televisiva

Nato a Barcellona nel 2018, ha presto ispirato tutto il mondo con un design contemporaneo, prestazioni sportive e spirito anticonvenzionale.

LA LINEA

CUPRA FORMENTOR viene modellato su linee aggressive e definitive, con un abitacolo spazioso, con plancia spigolosa e grandi display da 10’’ che caratterizzano sia il cruscotto che il computer di bordo, il tutto accompagnato da illuminazione interna Smart Wraparound.

Esteticamente ci sono alcuni dettagli unici come la griglia anteriore e le modanature in colore Black Matt, il lettering Cupra di colore nero e i passaruota e specchietti Black Matt. Di serie sono presenti i cerchi in lega da 19” machined Sport in nero lucido, mentre nell’abitacolo si notano la pedaliera sportiva in Dark Alluminium e i sedili anteriori in tessuto Dinamica con effetto scamosciato. Come detto, la Tribe Edition è abbinabile a tutte le varianti VZ. In questo caso, il listino spazia dal 2.0 TSI da 245 CV (non elettrificato, da 49.850 euro) alla 1.4 ibrida plug-in da 245 CV (da 53.100 euro).

GLI ALLESTIMENTI

Sono 2 di base, più un terzo che è il Tribe Edition.

Il top di gamma è il VZ5 con motorizzazione dedicata 2.5 TSI 5 cilindri 4drive DSG 390cv. Il ventaglio di potenze va da 150 a 390 cv.

LE MISURE

5 porte, 4.450-4.468 mm lunghezza x 1.839-1.852 mm larghezza x 1.505-1.511 mm altezza, può quindi essere comoda per tutta la famiglia.

LA TECNOLOGIA

Parlando in particolare della versione ibrida plug in, le performance sono di rilievo: cambio automatico DSG e fino a 245 CV, si arriva a percorrere a 55km in modalità 100% elettrica.

Con CUPRA CONNECT inoltre è possibile rimanere sempre connesso all’interno di tre macroaree: Safety e service, servizi di accesso remoto e infotainment, tutto a portata di smartphone.

IL MODELLO TRIBE EDITION

La gamma della Cupra Formentor si arricchisce con la Tribe Edition.

Il SUV coupé riceve un’edizione speciale creata a Barcellona che, secondo il marchio, “rappresenta tutti i valori del brand, infondendo stile creativo ed energico al design, accrescendo il carattere esclusivo e contemporaneo della vettura”.

Disponibile per tutte le versioni VZ, la Tribe Edition si può già configurare sul sito ufficiale di Cupra e ordinare in tutte le concessionarie con prezzi a partire da 49.850 euro.

La Formentor Tribe Edition viene proposta di serie con la colorazione Nero Midnight, ma si può scegliere anche la tinta Grigio Scogliera.

IL TOP DI GAMMA

E’ il 2.0 TSI da 310 CV e trazione integrale 4Drive (da 54.500 euro).

Tutte le versioni della Cupra sono equipaggiate con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti DSG e la dotazione è ulteriormente integrabile attingendo alla lunga serie di optional. Ad esempio, sulla Formentor si può aggiungere il tetto panoramico, l’impianto frenante Brembo, i fari Matrix LED, il Trailer Assist e il sistema di telecamere a 360° Top View.

Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max (l/100km):6,3-6,8.

Emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max (g/Km): 141-153.