Medici a gettone, Asl Biella: "Solo per alcuni turni in Pronto Soccorso, Rianimazione, Radiologia e Pediatria"

Medici e Infermieri a gettone: tema attuale che scuote anche il Biellese, dove l'Asl Biella spiega però come sia la realtà locale, senza infermieri a gettone e con medici provenienti da ditte esterne solo per alcune specialità limitatamente ad alcuni turni al mese.

"Ricondurre le criticità che colpiscono la sanità nazionale attribuendole all’azienda sanitaria biellese non è corretto ed è persino fuorviante, in quanto invece di far luce sulle soluzioni attuabili a livello locale e sulle proposte per nuovi interventi sul territorio, innesca inutili polemiche che non portano a nulla - scrive Asl Biella in una nota -: innanzitutto perché le Aziende sanitarie non possono incidere su decisioni che sono in capo a poteri centrali. Inoltre, non si può ignorare che alcune realtà provinciali, analoghe a quella biellese, vivono situazioni altrettanto difficili e in alcuni casi ancora più complesse. Tutte le ASL in ogni caso in questo momento stanno lavorando duramente per dare risposte concrete ai cittadini e di concerto con le istituzioni del territorio".

L’ASLBI nel 2022 ha erogato oltre 2 milioni di prestazioni tra visite, prestazioni ambulatoriali e esami di laboratorio, circa 17.000 ricoveri, quasi 7.000 interventi chirurgici e gestire oltre 40.000 accessi in Pronto Soccorso. "Gli investimenti in ambito di sanità territoriale - scrive Asl Biella - sono stati mantenuti ai livelli degli anni precedenti con alcuni incrementi e si stanno mettendo a punto soluzioni organizzative nuove in grado di rispondere ai bisogni di salute affrontando il cambiamento in atto. È doveroso evidenziare che l’Azienda Sanitaria biellese per tutto il 2022 ha continuato ad investire in risorse umane e in innovazione, al fine di attrarre nuovi professionisti e valorizzare quelli già presenti, con nuovi incarichi e anche mediante riconoscimenti economici per prestazioni aggiuntive per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro".

In quest’ottica, il ricorso a coperture di turni da parte di personale medico tramite ditte esterne, peraltro limitato a tre-quattro reparti nell’ambito dei quali è indispensabile garantire h24 la copertura del servizio, per Asl Biella ha come unico obiettivo assicurare ai cittadini la continuità dell’assistenza e supportare adeguatamente il personale medico dei servizi in cui si registrano le carenze.

"Alcune specialità sono rarissime da reperire - scrive Asl Biella - perché escono pochi nuovi professionisti dalle Scuole di Specialità pur essendo molto richiesti e, intanto che vengono bandite ed espletate le procedure selettive, si consente così di mantenere in essere tali attività: si tratta prevalentemente di turni notturni e nell’ambito dell’attività di emergenza e Pronto Soccorso (attività radiologica, pediatrica, medicina e chirurgia d’urgenza e per il reparto di Rianimazione). I contratti prevedono che i professionisti siano inviati dalle ditte esterne con qualifiche conformi ai requisiti previsti e per il periodo necessario a superare o a contenere la criticità di personale. Si chiarisce inoltre che l’ASL di Biella non ha nessun infermiere “a gettone”, in quanto durante la pandemia era stato preventivamente espletato un concorso che ha consentito di avere l’organico al completo".