AccompagnaMenti, se le demenze isolano, la comunità unisce, FOTO

E’ stato presentato ieri, giovedì 19 gennaio a Palazzo Gromo Losa il progetto “AccompagnaMenti”, un piano territoriale per il supporto di persone che convivono con disturbi cognitivi e demenze e delle famiglie che li assistono.

“Il progetto AccompagnaMenti è il frutto concreto di una serie di azioni molto precise messe in campo dalla Fondazione negli ultimi anni per rendere sempre più organici ed efficaci gli interventi sul territorio”, commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris.

L’intenso lavoro di co-progettazione, grazie ai contributi economici di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e degli Enti pubblici, ha permesso la creazione di un Catalogo di servizi sul territorio. Questa risorsa sarà consultabile online e stampabile, nel quale le persone con demenza e i loro caregiver potranno trovare per la prima volta in un unico “contenitore” tutti i servizi per gli anziani presenti nel Biellese. Per renderlo più accessibile ai meno avvezzi alla tecnologia sono anche previsti 42 incontri pubblici, 21 all’anno, oltre ad un servizio di sportello telefonico.

Attori principali della progettazione sono stati la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’Associazione AIMA Biella OdV, l’ASL Biella, i Consorzi per i servizi sociali ed i Servizi Sociali di Biella. Poi ancora Imprese Sociali, Fondazioni e Associazioni di volontariato che hanno affiancato gli Ordini provinciali dei Medici e degli Infermieri della provincia.

"Questo progetto testimonia concretamente che non solo è possibile ma è fondamentale impegnarsi in maniera congiunta per dare risposte efficaci e capillari ai bisogni di salute e sociali della popolazione” dichiara il Direttore Generale ASL Mario Sanò. Nell’arco di due anni, sono previste due macro azioni che puntano da un lato alla informazione/formazione dei caregiver e, dall’altra, alla sperimentazione di nuove forme di assistenza domiciliare. In aggiunta, è previsto un percorso di formazione specifica del personale socio-sanitario di ASL e dei servizi territoriali, con l’intervento degli specialisti del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD). Il progetto si pone tre obiettivi primari: intercettare il prima possibile le persone con decadimento cognitivo, informare, formare e sostenere familiari e assistenti per sensibilizzare la comunità e, infine, potenziare gli interventi domiciliari a supporto delle persone con demenza.

“Due anni di sperimentazione - conclude Franco Ferlisi, presidente di AIMA Biella - dopo i quali il progetto dovrà divenire una solida realtà e quindi sarà necessario arrivarci avendo consolidato il ruolo diretto delle associazioni nella gestione del welfare e reperito le risorse economiche necessarie, razionalizzando la spesa e integrando il denaro pubblico con il contributo della società civile”.