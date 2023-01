Il caso della bidella napoletana, Rasolo: "Venite a vivere a Biella, che è a un tiro di schioppo dalla capitale meneghina"

Se fosse un influencer la bidella napoletana che fa la spola tra la città partenopea e la metropoli lombarda avrebbe raggiunto il suo traguardo tra contatti e citazioni, si tratta della storia del momento quella di Giuseppina Giuliano riportata da quotidiani, televisioni e on line, rilanciata in rete come fosse una vera e propria star.

I temi sono quelli utili per scatenare un vero e proprio tormentone: la difficoltà del lavoro lontano da casa, burocrazia al posto del cuore, gli affetti, il costo della vita. Insomma un vero e proprio tourbillon, e un caso mediatico montato ad arte per far discutere e che non depone proprio a favore della nostra categoria, quella dei giornalisti.

La prima regola che ti insegnano nel nostro mestiere e che quando un pezzo o un argomento è bello bisogna si cavalcarlo ma è necessario ricordarsi sempre che le fonti, vanno sempre verificate, per evitare abbagli e falsi. Men che meno i copia incolla sono utili perché non apportano nulla se non aumentare a dismisura pezzi che possono andare a coprire eventuali buchi. E così la storia strappalacrime in poco tempo scatena più di un dubbio che un’analisi superficiale mette alla berlina.

Cifre lanciate a caso, tempistiche non rispettate e caso umano con cognomi sbagliati la fanno classificare probabilmente nel novero delle fake news con una rapidità incredibile. Andate a vedere i siti di Open e Wired se volete calarvi nella parte. A noi però non interessa questo aspetto legato all’esperienza umana, ma bensì un altro aspetto più remunerativo per noi biellesi. Se un affitto a Milano è così elevato perché non venite a vivere a Biella che è a un tiro di schioppo dalla capitale meneghina? Case e appartamenti sfitti non ne mancano, un’autostrada che sta per partire con ultimo tratto, qualità della vita discreta cosa aspettate pendolari milanesi a venire nel biellese ?

Ecco, forse questo è un tema che potrebbe essere utile alla bisogna per noi biellesi per riqualificare la nostra provincia. E costiamo pure poco, e se ve lo diciamo noi, che siamo i nipotini di uno Statista che ha portato in equilibrio il Bilancio dello Stato potete fidarvi.